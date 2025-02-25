GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güneykent Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A. silahla, isimleri öğrenilemeyen 2 kişi bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan A.A, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.