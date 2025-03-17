GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 62 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik adli makamların koordinesinde çalışma başlattı.
Ekipler, Araban ilçesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında F.K'nin üzerinde yapılan üst aramasında tarihi eser olduğu değerlendirilen 62 sikke ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA