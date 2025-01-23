GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçe belediye başkanı Mehmet Tahmazoğlu, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattıkları gerekçesiyle geçen hafta 2 zincir markete 3 günlük kapatma cezası verdiklerini anımsatarak, marketlerden biriyle yaşanan hukuki süreçte mahkemenin kendilerini haklı bulduğunu, bunun üzerine marketi yeniden kapattıklarını belirtti.

Tahmazoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son kullanma tarihi geçmiş, bozuk ürün satan iş yerlerine yönelik denetimlerin sürdüğünü, bu kapsamda 800 iş yerini denetlediklerini söyledi.

Son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı gerekçesiyle iki zincir marketi geçen hafta 3 gün süreyle kapattıklarını dile getiren Tahmazoğlu, şöyle konuştu:

"Ancak bu zincir marketlerden biri, Şahinbey Belediyemizin yapmış olduğu bu uygulamanın yanlış olduğu iddiasıyla mahkemeye başvurdu ve mahkeme dosyayı da incelemek adına yürütmeyi durdurma kararı verdi. Biz bu iş yerini tekrar açmak durumunda kaldık ancak biz mahkemeye gerekli evraklarımızı, belgeleri sunduk. Mahkeme dosyayı inceledi ve yaptığımız işlemin doğru olduğuna karar verdi. Biz de bu karar doğrultusunda marketi kalan süreyi (2 gün) tamamlamak üzere yeniden kapattık. Son kullanma tarihi geçmiş, bozuk ürün satan iş yerleri, iki kere değil en az 10 kere düşünsün. Biz bunlara asla müsamaha göstermeyeceğiz. Kararlılıkla halkımız adına buraları denetlemeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımız da alışverişlerinde mutlaka aldıkları ürünün son kullanma tarihini kontrol etsin. Eğer son kullanma tarihi geçmiş bozuk ürün satışını tespit ederlerse, 'ALO 153' zabıta hattımızı arayarak bilgi verirlerse gerekli hassasiyetle bu iş yerlerini kontrol eder ve gerekli yasal işlemleri uygularız."