GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde, usulsüz yollarla balık avlayan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Tim ekipleri, Fırat Nehri üzerinde devriye sırasında usulsüz yollarla balık avlayan M.Y, H.E ve B.E'yi suçüstü yakaladı.

Araçlarında yapılan aramada ise 1300 metre ağ, jeneratör ve 250 kilogram balık ele geçirildi.

Gümrükte ele geçirilen 2 maymun yavrusu Gaziantep'teki yeni yuvalarına yerleştirildi Gümrükte ele geçirilen 2 maymun yavrusu Gaziantep'teki yeni yuvalarına yerleştirildi

Ekipler, M.Y, H.E ve B.E'ye idare işlem başlattı, ele geçirdiği balıkları ise Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne teslim etti.


Kaynak: AA