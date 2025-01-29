GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Şehir Tiyatrosu tarafından yarıyıl tatiline giren öğrenciler için "Uçtu Uçtu Hezarfen" tiyatro oyunu sergilendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür Sanat ve Turizm Daire Başkanlığı organizasyonunda Şehir Tiyatrosu, Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nda sergiledikleri Uçtu Uçtu Hezarfen oyunu ile miniklerin ilgisini topladı.

Çocuklar ve gençler için tasarlanan müzikli ve yeni nesil bir gösteri olan tiyatro oyunu, küçüklerin ilgisini çekerken bilime ve araştırmaya yöneltmeye çalışan bir içeriğe sahip.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Girişken Velioğlu, yarıyıl tatili için şehir dışından Gaziantep'e geldiklerini ve yaşadıkları deneyimden memnun olduklarını belirtirken şunları aktardı:

"Gaziantep'e yarıyıl tatili için geldik. Gaziantep'e bayılıyorum bu anlamda. Gerçekten her fırsatta da geliyoruz. Hiçbir şey kaçırmak istemiyoruz. Atölyeler, tiyatrolar, etkinlikler dolu dolu. Gaziantep bu etkinlikleriyle bütün Türkiye'ye örnek olması gereken bir il. Bütün şehirlerde olması ve umarım devamı gelir, hiç kesilmez."​​​​​​​