GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yasa dışı çakar kullanan otomobile para cezası uygulandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada bir otomobilin yasa dışı çakar kullanımıyla ilgili paylaşılan görüntülerini ihbar kabul ederek çalışma başlattı.



Aracı tespit eden ekipler, otomobile mevzuatta izin verilmeyen şekilde ışıklı ve sesli uyarı işareti veren cihazları takmak ve kullanmak maddesinden 138 bin, standart dışı air süspansiyon kullanmak maddesinden 993 TL, sigortasız araç kullanmak maddesinden 993 TL olmak üzere toplamda 139 bin 986 TL para cezası uygulandı.

Açıklamada, araç sahibinin sürücü belgesinin 30 gün geri alındığı ve aracın 30 gün trafikten men edildiği belirtildi.