Çeşitli kurs ve organizasyonlarla gençleri bir araya getiren gençlik merkezi, gençlerin uğrak noktası haline geldi. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, gençlik merkezlerinin faaliyetlerine dikkat çekti. Hem Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nin hem de Gazipaşa Gençlik Merkezi’nin gençlerin gözdesi olduğunu dile getiren Başkan Okay, şunları söyledi: “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin her açıdan kendilerini yetiştirmeleri, hayata hazırlamaları ve eğitimlerine katkı sunma adına gençlik merkezlerimiz yoğun çalışma içerisindedir. Gençlerimiz büyük bir hazinedir. Bu hazineye sahip çıkmak, onları daha da değerlendirmek bizlerin vazifesidir. Her alanda onlara çeşitli aktiviteler sunuyoruz. Hem eğitimlerine, hem de sosyal aktivitelerine gençik merkezlerimizde katkı sağlıyoruz. Her geçen gün gençlik merkezlerimizdeki faaliyetlerimiz de artmaktadır. Gençlerimizin taleplerine göre yeni projelerde hayata geçiriyoruz.”