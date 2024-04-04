İsrail, 18 Mart'ta Gazze'nin kuzeyinde yer alan hastaneyi kuşatmış ve 14 gün süren saldırı ve kuşatma boyunca Şifa Hastanesi ve çevresinde 200'den fazla Filistinliyi öldürürken 900'den fazla Filistinliyi de alıkoyarak benzeri görülmemiş yıkım ve katliamlarına bir yenisini daha eklemiş oldu.

İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından harabeye dönen Şifa Hastanesi ve saldırı öncesi zor koşullar altında da olsa hizmet vermeyi sürdüren hastanenin görüntüleri yıkımın boyutlarını gözler önüne serdi.

