Depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için oluşturulan konteyner kentlerde alt ve üstyapı çalışmalarını sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’ın Pınarbaşı Mahallesi’nde oluşturulan MÜSİAD Geçici Konaklama Merkezi’nde başlattığı asfalt serimini tamamladı. Toplamda 2 bin 100 afetzede aileye ev sahipliği yapacak konteyner kentte ana ve ara yollar toplamda 8 bin 300 ton sıcak asfaltla kaplandı. 12 Milyon TL’lik yatırımla yolları yenilenen geçici barınma merkezinde ulaşım standardı artırıldı. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, geçici konaklama merkezlerinin standartların artırılması noktasında alt ve üstyapı çalışmalarının kesintisiz devam ettiği belirtildi.