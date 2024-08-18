Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos fuarına her geçen gün ilgi daha da artıyor. Vatandaşlar, aileleri ve sevdikleriyle birlikte fuar alanını hınca hınç dolduruyor, keyifli anlar yaşıyor. Şehrin kültürel ve sosyal hayatına önemli katkılar sunan fuar, her geçen gün daha fazla ziyaretçi çekiyor.

Fuarda yer alan çeşitli etkinlikler, konserler ve sergiler, her yaştan insana hitap ederek katılımcılara kaliteli vakit geçirme imkanı sunuyor. Etkinlikler esnaf ve vatandaşlardan da tam not aldı.