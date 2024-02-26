Elazığ'ın Palu ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. İlçenin Kayaönü köyü mevkisinde özel bir krom madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu. Meydana gelen göçükte 4 işçinin göçük altında kaldığı bildirildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucu Meydana gelen göçükte kalan 4 işçide yaralı olarak kurtarıldı. İşçiler hastaneye kaldırıldı.