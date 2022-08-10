Göreve geldiği günden beri ilçesini adeta farklı bir konuma getiren başkan Aydın Göksun halkın için bu gibi çalışmaların her zaman devam edeceğini belirtti.
Başkan Aydın yeni başlanacak çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.
Göreve geldiği günden beri ilçesini adeta farklı bir konuma getiren başkan Aydın Göksun halkın için bu gibi çalışmaların her zaman devam edeceğini belirtti.
Başkan Aydın yeni başlanacak çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.
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