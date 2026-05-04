Mahkeme 10 Ay Hapis Cezası Verdi

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Seyhan Baraj Gölü kıyısında cesedi bulunan Fatoş Şavir’e ilişkin yargılama sonuçlandı. Mahkeme heyeti, sanık N.K. hakkında “yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi” suçundan 10 ay hapis cezası verdi.

Ayrıca mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Olay Nasıl Yaşandı?

Olay, Adana’nın Çukurova ilçesinde 22 Ocak tarihinde meydana geldi. Seyhan Baraj Gölü kıyısında Fatoş Şavir’in cansız bedeni bulunmuştu.

Yapılan incelemelerde ölüm nedeninin “yüksek düzeyde alkolün kolaylaştırıcı etkisiyle hipotermi” olduğu belirlenmişti.

Savcılığın Mütalaası: İhmal Vurgusu

Cumhuriyet savcısı, hazırlanan mütalaada sanığın, alkol etkisi altındaki Şavir’e yardım etmediğini ve durumu yetkili makamlara bildirmediğini belirtti.

Savcı, sanığın 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etmişti.

Sanık: “İhmalim Yok”

Sanık N.K. ise savunmasında olay gecesi birlikte alkol aldıklarını belirterek, kadını evine bırakmayı teklif ettiğini ancak Şavir’in göl kenarında kalmak istediğini söyledi.

N.K., olay yerinden ayrıldıktan sonra ölümle herhangi bir ilgisinin olmadığını savunarak suçlamaları kabul etmedi.

Ailenin Şikayeti Sürdü

Duruşmada maktul Fatoş Şavir’in annesi B. Şavir, sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti. Aile tarafı, olayda ihmal bulunduğunu savunarak adalet talebini yineledi.

Dava Süreci ve Sonuç

Soruşturma sürecinde sanık hakkında “ihmali davranışla kasten öldürme” suçlamasıyla 15 ila 20 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.

Mahkemenin verdiği 10 aylık ceza ve HAGB kararıyla dosya yargı sürecinde yeni bir aşamaya geçti.