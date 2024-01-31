İzleyiciler bu hafta gözyaşlarına boğulacak. Dizide bir veda daha var! Bakın kimin cenazesi kalkıyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, her hafta Cumartesi günleri izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

Anadolu'nun sıcacık atmosferini ve dokusunu yansıtan dizi, seyircileri heyecan dolu anlara sürüklüyor.

Gönül Dağı'nın oyuncu kadrosunda, Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi deneyimli isimler yer alıyor.

Dizinin son bölümü, izleyicileri bir kez daha ekran başına kilitledi. Diziden yeni fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak neler…

Cenaze var!

Kenan ve Elif hemşire bebek sahibi olmayı çok istiyor. Tüp bebek için tedavi merkezine giden Elif ve Kenan duydukları karşısında şok geçirecek.

Öte yandan Yasemin'in ifade vermesi bekleniyor. Taner ve Selma cenaze evine geliyor. Şaşkınlıkları ise izleyicilerin kafasında soru işareti bırakacak. Peki bu cenaze kimin?

İşte Gönül Dağı 125. bölüm 2. fragman...