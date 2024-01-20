31 Mart Seçimlerine Az Bir Süre Kala Kahramanmaraş Halkının Merakla Beklediği Belediye Başkanı Adayı Açıklanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan’in Tensipleriyle Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Seçildi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde Vatandaşlarla Bir Araya Gelen Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel Ak Davasın Kendisi İçin Çok Önemli Bir Yere Sahip Olduğuna Vurgu Yaptı.

Belediye Başkan Adayı Görgel 31 Mart Seçimlerinde Tüm Kahramanmaraş Halkından Destek İstedi.

Belediye Başkan Adayı Görgel “Bu Aziz Şehrin Evlatlarına Hizmet Etmek Benim İçin Bir Onur” Dedi.

Görgel Son Olarak Kendisini Yalnız Bırakmayan Tüm Ak Sevdalılara Ve Kahramanmaraş Halkına Teşekkürlerini İletti.