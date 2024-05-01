Çeyrek altın 3 bin 980 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 850 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 2 bin 290 dolardan işlem görüyor.

Dün 2 bin 380 liradan günü tamamlayan gram altın, yeni güne önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 2 bin 385 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3 bin 980 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 850 liradan satılıyor.

FED'İN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Analistler, bugün Fed'in faiz kararı, ABD'de ADP istihdam raporu, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in bugün faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, haziranda faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 11, temmuzda yüzde 23, eylülde yüzde 47'de bulunuyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü sözle yönlendirmelerinin piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, Powell'ın açıklamalarının varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 270 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 400 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.