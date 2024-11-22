MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Şehit Ertuğrul Ulupınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler şiir okudu, göreve yeni başlayan 30 öğretmen için yemin töreni düzenlendi.

Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri de verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim, etkinlikte, öğretmenlerin eğitim sisteminin asli unsuru olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin öğrencilere yol gösterdiğini dile getiren Kadim, "Şanlı bayrağımızın dalgalandığı her yerde vazifesini fedakarca ve üstün gayretle yerine getiren, bitmeyen sevgisi, sonsuz şefkati ve engin bilgisiyle geleceğimizi yetiştiren tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor, Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." diye konuştu.