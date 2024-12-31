Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi'nde, "2024 Yılı Kaçakçılık Verileri Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

Bolat, gümrüklerde bu yıl yakalama değerinin geçen yıla kıyasla yüzde 139 artarak 55 milyar 178 milyon liraya ulaştığını bildirdi.

Gümrüklü sahalarda eşya, taşıt ve yolcu hareketlerinin kontrol edilerek, ülke menfaatlerinin korunmasına yönelik çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Bolat, "Geçen yıl yakalama olay sayısı 5 bin 775 idi. 2024'te bu sayı yüzde 26 artarak 7 bin 300'e çıktı. Yıllık yakalamalar geçen yıl rekor seviyeyle 23 milyar lira olmuştu. 2024'te ise yüzde 139 artışla 55 milyar 178 milyon liraya ulaştı." dedi.

Bolat, uyuşturucu madde kaçakçılığına karşı etkin bir mücadele yürüttüklerine de dikkati çekerek önemli mesajlar verdi.

"2023'te 726 olayda 5 milyar 474 milyon liralık uyuşturucu yakalaması gerçekleştirmişken 2024'te olay sayısında yüzde 88, miktarda yüzde 103 ve değer olarak da yüzde 456'lık artışla 30 milyar 450 milyon lira değerinde 24 ton 300 kilogramlık uyuşturucu madde yakalamasına ulaştık." diye konuştu.