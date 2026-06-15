Gümüş Fiyatları Haftaya Hızlı Başladı

Yeni haftaya yükselişle başlayan gümüş fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yatırımcısına umut verdi. Son günlerde yaşanan jeopolitik gelişmeler ve enerji piyasalarındaki değişim, değerli metallere olan ilgiyi artırdı.

Piyasalarda oluşan iyimser hava ile birlikte gümüş fiyatlarında yüzde 4'e yaklaşan bir yükseliş yaşandı. Bu hareket, yatırımcılar arasında yeni bir yükseliş trendinin başlayabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Hürmüz Boğazı Gelişmesi Piyasaları Rahatlattı

Küresel enerji piyasalarında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Hürmüz Boğazı'ndaki tansiyonun düşmesi ve enerji arzına ilişkin endişelerin azalması petrol fiyatlarında geri çekilmeyi beraberinde getirdi.

Petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte enflasyon baskısının hafifleyebileceği beklentisi güç kazanırken, bu durum değerli metaller üzerinde de etkisini gösterdi. Piyasalardaki risk algısının değişmesi yatırımcıların yeniden gümüşe yönelmesine neden oldu.

Kritik Seviyeler Yakından Takip Ediliyor

Uzmanlar, gümüşte yaşanan yükselişe rağmen teknik seviyelerin önemini koruduğunu belirtiyor. Özellikle kısa vadeli direnç noktalarının aşılması durumunda yükseliş hareketinin daha güçlü bir ivme kazanabileceği ifade ediliyor.

Piyasa analistlerine göre yatırımcıların önümüzdeki günlerde teknik görünüm kadar küresel ekonomik gelişmeleri de dikkatle izlemesi gerekiyor.

Fed Kararı Belirleyici Olacak

Piyasalardaki en önemli gündem maddesi ise ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı olmaya devam ediyor. Fed'in faiz politikası ve geleceğe yönelik vereceği mesajlar, yalnızca dolar ve tahvil piyasalarını değil, altın ve gümüş gibi değerli metallerin yönünü de doğrudan etkileyebilecek güçte görülüyor.

Bu nedenle yatırımcılar, karar metninde yer alacak ifadeler ile Fed yetkililerinin açıklamalarını yakından takip ediyor.

Gümüşte Yön Bu Hafta Netleşebilir

Uzmanlara göre mevcut yükseliş hareketinin kalıcı olup olmayacağı büyük ölçüde Fed sonrası oluşacak piyasa beklentilerine bağlı olacak.

Faiz politikası konusunda verilecek mesajların güvercin tonda olması halinde gümüş fiyatlarında yeni yükselişlerin önü açılabilir. Ancak beklentilerin aksine gelecek açıklamalar, piyasalarda dalgalanmayı artırabilir.

Bu nedenle yatırımcılar açısından haftanın geri kalan bölümü, gümüş fiyatlarının orta ve uzun vadeli yönü açısından kritik önem taşıyor.