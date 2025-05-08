ADANA (AA) - Adana'da eski eşini tabancayla vurarak öldüren kişiye oğlunun engel olmaya çalıştığı öğrenildi.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda dün Neriman O'nun (54) alt geçitten indiği sırada eski eşi Mehmet Ali N. (58) tarafından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturmaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Buna göre, iki çocuk annesi Neriman O'nun çalışmadığı, kumar oynadığı ve kendilerine kötü muamelede bulunduğu gerekçesiyle 6 ay önce Mehmet Ali N'den boşandığı iddia edildi.

Neriman O'nun oğlu Y.N'nin (20) Mersin'de üniversitede öğrenim gördüğü, diğer oğlu Caner N'nin (22) de bir süre önce askerden dönerek kendisiyle kalmaya başladığı öğrenildi.

Bir fabrikanın yemekhanesinde aşçı olarak çalışarak kendisinin ve çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığı belirtilen Neriman O'ya ayrıldığı eşi Mehmet Ali N'nin zaman zaman öldürme tehdidinde bulunduğu öne sürüldü.

Ayrıca Mehmet Ali N'nin çocuklarına da "Size anne acısı yaşatacağım." dediği iddiasında bulunuldu.

Caner N'nin babasının tehditleri nedeniyle bir süredir annesini sabah işe giderken metro durağına bıraktığı, akşam iş yerinden dönerken de aynı yerde karşılayarak olası saldırıdan korumaya çalıştığı belirtildi.

Olay günü Caner N'nin iş yerinden dönen annesini metro durağında karşılayıp alt geçidi kullanarak evlerine gidecekleri sırada babasının önlerine çıkarak silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği bildirildi.

Caner N'nin babasına engel olmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı, bu sırada aralarında yaşanan arbedede babasının başından, kendisinin de kolundan yaralandığı öğrenildi.

Cinayet zanlısı Mehmet Ali N. ve oğlu Caner N. hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Caner N, tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

- Serbest kalan genç annesinin cenazesine katıldı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Caner N, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadının cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Buruk Mezarlığı'na getirildi. Cenaze törenine serbest bırakılan Caner N. de katıldı. Caner N'nin sağ kolunun sargılı ve bitkin halde olduğu görüldü.

Cenaze, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cinayet zanlısı Mehmet Ali N'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

- Olay

Neriman O, dün Yeşilyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki yaya alt geçidinden yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada eski eşi Mehmet Ali N. tarafından tabancayla başından vurularak yaşamını yitirmişti. Oğlu Caner N. ile aralarında çıkan arbedede yaralanan cinayet zanlısı Mehmet Ali N, hastaneye kaldırılmıştı.