GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Güneykent Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A. tabanca, D.Ş. ve S.M. bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan A.A. müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Kaçan şüpheli M.Ş. polis ekiplerince yakalandı.