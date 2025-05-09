OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de tartıştığı eşini bıçakla öldüren kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi 1531 Sokak'ta oturan Fatma Y. (20) ile eşi Serkan Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Sesleri duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve gelen ekipler, Fatma Y'yi hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Fatma Y'nin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Polis, şüpheli Serkan Y'yi gözaltına aldı.

Yapılan inceleme sonrası cenaze, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yakınları tarafından morgdan alınan Fatma Y'nin cenazesi, Asri Mezarlık Camisi'ne götürüldü.

Burada kılınan namazın ardından cenaze, toprağa verildi.

Gözaltına alınan şüpheli Serkan Y. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.