3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesinin hız kesmeden devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, komandoların Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtilerek, "Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadesine yer verildi.