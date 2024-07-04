Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi farklı kadrosu ile de serinin unutulmazlarından olmayı başardı. Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminde kıvırcık saçları ile dikkat çeken Ömer karakterine hayat veren Talip Güran oyunculuğu bıraktıktan sonra bambaşka bir hayat yaşadı. Yaşamına Bodrum'da devam eden Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran artık tahta sandalye yapıp satıyor... İşte Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran'ın son hali...

"Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filminin "Kıvırcık Ömer'i Talip Güran şimdi ne yapıyor? Serinin beşinci yapımı olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Kemal Sunal'ın yer almadığı ilk Hababam Sınıfı filmdir ve Münir Özkul ise son kez bulunmuştur.

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin romantik yakışıklısı Kıvırcık saçları ile dikkat çeken Ömer karakterine hayat veren Talip Güran oyunculuğu bıraktıktan sonra bambaşka bir hayat yaşadı.

Yerli yapımın yönetmenliğini Kartal Tibet üstlendi, yapımcılığını ise Nahit Ataman ve Ertem Eğilmez yürütmüştür. Hababam sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin başrollerinde ise Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Perran Kutman gibi isimler yer almıştır. Film 1978 yılından seyirci karşısına çıktı.

Kızlı erkekli ilk Hababam Sınıfı diğer serilerdeki haylazlıklarını sürdürmektedir. Sınıfa doğulu bir aşiret reisinin oğlu olan Bilo gelir ve kendini ağa ilan eder. Öğrenciler de onunla kafa bulmaya başlar. Fakat Bilo biraz saf olduğu için bunun farkına varmaz. Sınıftaki Kıvırcık Ömer ve Ayşe adlı iki öğrenci arasında bir aşk başlar...

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin romantik yakışıklısı Kıvırcık saçları ile dikkat çeken Ömer karakterine hayat veren Talip Güran bakın şimdi ne yapıyor?

Yaşamına Bodrum'da devam eden Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran tahta sandalye üretimi yapıyor.

Rengarenk boyadığı tahta sandalyeler ile geçimini sağlayan Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'ini son hali ile tanımak neredeyse imkansız. İşte Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran'ın son hali...

Bodrum'da tahta sandalye imalatı yapıp, restoran işleten Güran eski günlerini özlemle anıyor.

Kıvırcık sarı saçlarıyla insanların zihnine kazınan Güran mankenlik ve oyunculuk yaptıktan sonra Bodrum'a yerleşti.

Bodrum'da yeşil, mavi, turuncu, beyaz ve sarı renkte sandalye imal eden Yeşilmçam'ın ünlü oyuncusu Gümüşlük mahallesi Dere köyde açtığı marangoz atölyesinde tahta sandalye imalatı yapıyor.

Bodrum'da yeşil, mavi, turuncu, beyaz ve sarı renkte sandalye imal eden Yeşilmçam'ın ünlü oyuncusu Gümüşlük mahallesi Dere köyde açtığı marangoz atölyesinde tahta sandalye imalatı yapıyor.

Siyah beyaz yayıncılık dönemlerinde her reklamda neredeyse oynayan Güran, Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Tarık Akan üçlüsünün olmadığı ilk "Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filminde Kıvırcık Ömer karakterine hayat vererek akıllara kazınmıştı.