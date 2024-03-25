Yeşil Bursa Caddesi üzerinde seyir halinde Osman K. yönetimindeki hafif ticari araç, İsmail M. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Savrulan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.
Kaza sonucu sürücüler ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Melike A. ile Nurcan K. yaralandı.
Yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaptı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili araştırma devam ediyor.Kaynak: TRT HABER