Hafta başından buyana etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Fırtınadan dolayı yaşanan arızaları gidermek için Şemdinli ilçesi kırsalındaki elektrik arızasına giden VEDAŞ arıza ekipleri, yoğun tipiden dolayı yolda ilçeye bağlı Kayalar köyü yakınlarında mahsur kaldılar.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Şemdinli İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi.

İlçe Özel İdaresi VEDAŞ ekiplerini kurtarmak için bölgeye geldiklerinde içeresinde acil hasta olan minibüsle mahsur kaldığını görünce Şemdinli'den ambulans talep ediliyor.

Ekipler, yoğun çalışmanın ardından önce hastayı, sonra VEDAŞ ekiplerini kurtardı. VEDAŞ ekipleri ilçeye dönerken, hasta da ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne götürdü.