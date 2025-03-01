Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı Halk Ekmek Fabrikası, Ramazan ayında da vatandaşlara uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek ulaştırmaya devam edecek.

Şehir genelinde faaliyet gösteren 90 halk ekmek büfesi aracılığıyla her gün yaklaşık 40 bin ekmek vatandaşlarla buluşturulacak.

Ramazan ayına özel olarak, üretim süreçleri gün içine kaydırılarak iftar saatine uygun şekilde düzenlenecek. Böylece vatandaşlar iftar sofralarına taze ekmeklerle oturabilecek.

Ramazan ayı boyunca da uygun fiyat politikası sürdürülecek. Normal ve kepekli ekmek 7,5 TL, tam buğday ekmeği ise 10 TL’den satışa sunulmaya devam edecek.

Ramazan ayının getirdiği yoğun talebe karşılık verebilmek için üretim kapasitesini artıran Halk Ekmek Fabrikası, hijyen kurallarına uygun şekilde üretim yaparak sağlıklı ve kaliteli ekmekleri vatandaşlarla buluşturmaya devam edecek.