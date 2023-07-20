Atakey Patates Gıda halka arzı ne zaman? Talep toplaması kaç gün sürecek? Hisse kodu nedir? Hisse fiyatı nedir? Kaç lot verir? Bireysel dağıtım mı eşit dağıtım mı olacak? İşte detayları...

Atakey Patates ne zaman halka arz oluyor?

Atakey Patates halka arz tarihi 19-20-21 Temmuz 2023 olarak açıklandı. Halka arz için talep toplama süresi ise 3 gün oldu.

Atakey Patates halka arz fiyatı nedir?

Atakey Patates hissesi 39,50 TL’den halka arz olacak.

Atakey Patates Borsa Kodu nedir?

Atakey Patates hissesinin sembolü “ATAKP” olacak.

Atakey Patates'in halka arz büyüklüğü ne kadar?

Atakey Patates halka arzının büyüklüğü 1,1 milyar TL olarak açıklandı.

Atakey Patates halka açıklık oranı nedir?

Atakey Patates’in halka arz açıklık oranı 20,3%’dir. Toplamda 22 milyon adet lot dağıtılacaktır.

Atakey Patates Eşit dağıtım mı Oransal dağıtım mı?

Atakey Patates’in pay dağıtımı “Bireysele Eşit Dağıtım” yöntemiyle yapılacak.

Halka arz Atakey Patates ne zaman işlem görecek? Atakey Patates halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde yerini almak isteyen yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Gelirlerini borsada değerlendirerek kazançlarını artırmak isteyenler halka arz sürecini takip ettiği Atakey Patates Gıda’nın ne zaman işlem görmeye başlayacağını araştırıyor. Öte yandan halka arz sonuçlarının da ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görecek olan Atakey Patates’e ilişkin detaylar haberimizde.

HALKA ARZ ATAKEY PATATES NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Halka arz Atakey Patates en geç Ağustos ayında işlem görmesi bekleniyor. Talep toplama sürecinin 21 Temmuz’da tamamlanması ve sonuçların açıklanmasının ardından sürecin Ağustos ayına sarkacağı öngörülüyor.

ATAKEY PATATES HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atakey Patates halka arz sonuçlarının Temmuz ayı içerisinde tamamlanması bekleniyor. 21 Temmuz Cuma günü talep toplama sürecinin sona ermesinin hemen ardından halka arz sonuçları da açıklanacak.

ATAKEY PATATES HİSSE FİYATI NE?

Atakey Patates hisse fiyatı ise 39 lira 50 kuruş olarak açıklandı. Talepler toplandıktan sonra eşit dağıtım yöntemiyle pay edilecek. Vatandaşlar arz edilen 28.224.000 lot için taleplerini iletebilecek. Süreç 3 gün içerisinde sona erecek.

ATAKEY PATATES HANGİ BANKALAR VAR?

İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin aracılık edeceği Atakey Patates halka arz sürecinde şu bankalar var:

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank A.Ş.

ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Bank A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Bankası A.Ş.

ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Bankası A.Ş.

InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odeabank A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finansbank A.Ş.

Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

TEB A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıflar Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Bankası A.Ş.