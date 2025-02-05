HATAY (AA) - Hatay, Adana ve Osmaniye valilileri, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yayımladığı mesajında, acıların ilk günkü gibi taze olduğunu belirtti.

Yaşanan felakette, aziz milletin birlik ve beraberliğinin en güçlü örneklerinden birini sergilemesine vesile olduğunu ifade eden Masatlı, mesajında şunlara yer verdi:

"Kadim şehrimizin yeniden ihya, inşa ve imarında elbette zaman, sabır ve mücadele gerektiren bir sürecin içerisindeyiz. Bu süreçte de yine en büyük gücümüz, birlik ve beraberliğimizdir ki bu dayanışma ancak ve ancak seciyesi yüksek milletimizin şiarıdır. Yine bilindiği üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve riyasetindeki güçlü devletimiz, depremin ilk saatlerinden itibaren depremlerin olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması amacıyla geçici barınmadan iaşeye, konutlardan altyapıya, eğitimden sağlığa, ticaretten sanayiye, kültürden sosyal hizmetlere, sosyal yaşamdan çevreye kadar hayatın her yönünü kapsayan dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu bölgemizde yürütmektedir. Bu çerçevede yürüttüğümüz hummalı çalışmalarımızla 2 yıla sığması imkansız işleri başarmanın mutluluğu ve huzurunu hep birlikte yaşamaktayız."

Masatlı, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla her bir vatandaşın iyi olma haline katkı sağlayacak faaliyetleri eş zamanlı olarak şehrin her noktasında yürüttüklerini vurguladı.

- Adana

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger de 11 ili etkileyen depremde 50 bini aşkın vatandaşın hayatını kaybettiğini, 100 bini aşkın vatandaşın yaralandığını anımsattı.

Depremden etkilenen iller arasındaki Adana'da da 13 binanın yıkıldığını, 687 vatandaşın yaşamını yitirdiğini, 1627 vatandaşın da yaralandığını belirten Köşger, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diledi.

Köşger, depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bakanlıklar, AFAD, jandarma, UMKE, Türk Kızılay, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin afetzedelere yardım etmek için yoğun çaba harcadığını ifade ederek, "Milletimiz, vatanın her köşesinden deprem bölgesine uzanan dayanışma ve yardımlaşma köprüsü ile tüm dünya medeniyetlerine örnek olacak bir tutum sergilemiş, o zorlu süreçte Adana'mız da depremde sağlık üssü olarak vatandaşlarımızın yaralarını sarmıştır. Zor zamanlarımızda Adana'mızın ve depremi yaşamış şehirlerimizin yanında olan aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. Birçok vatandaşımızı evsiz barksız bırakan, yuvasının sıcaklığından ve sevdiklerinden ayıran 6 Şubat depremlerinin izlerini devletimiz ve milletimiz ile birlikte siliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Adana'da şu ana kadar 6 bin 817 konut ve iş yerinin teslim edildiği bilgisini veren Köşger, şunları kaydetti:

"11 bin 899 konut, 89 iş yeri ve 534 köy evi olmak üzere toplam 12 bin 522 bağımsız bölüm teslim edilecek olup hak sahibi olan vatandaşlarımızın konut yapım süreçleri bu yıl içerisinde tamamlanmış olacaktır. Bu süreçte bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bakanlarımıza, milletvekillerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve aziz milletimize teşekkürlerimi sunuyorum. Deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmek, ona karşı dirençli yapılar inşa etmek ve toplumda bilinç oluşturacak eğitim ve farkındalık çalışmalarını sürdürmek hayati önem taşımaktadır. Doğal bir afet olan depremin büyük bir felakete dönüşmesini önlemek için doğayla uyumlu, bilimsel veriler ışığında planlanmış şehirler kurmalı ve gerekli tüm tedbirleri eksiksiz bir şekilde hayata geçirmeliyiz."

- Osmaniye

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da mesajında, deprem sonrası devletin ve milletin tüm gücüyle deprem bölgesinin yardımına koştuğunu belirtti.

Devletin tüm kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve milletin seferberlik ruhuyla 11 ildeki depremzedelerin yardımına koştuğunu aktaran Yılmaz, şunları paylaştı:

"Devletimiz ve aziz milletimiz her sıkıntının üstesinden gelebilecek irade ve güce sahiptir. 6 Şubat depremlerinin izlerini devletimiz ve milletimiz ile birlikte silmeye devam ediyoruz. Bu süreçte yakın ilgi ve alakalarını esirgemeyen, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere aziz milletimize, bakanlarımıza, bizlere destek veren sivil toplum kuruluşlarına şükranlarımı sunuyorum."