HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 1202 konutun inşası devam ediyor.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) ilçede yapımı devam eden konutlar, modern ve dayanıklı mimarisiyle dikkatleri çekiyor.

Toplam 1202 konutun yer aldığı Bahçelievler Mahallesi'ndeki şantiye alanında çalışmalar hızla devam ediyor.

Vali Mustafa Masatlı da yapımı süren konutlar ve cami inşaatında inceleme yaptı.

Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Masatlı, örnek daireleri de gezdi.