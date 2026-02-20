Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 12 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Antakya-İskenderun kara yolunda bir tırı durdurdu.
Tır dorsesindeki Suriye uyruklu 12 kişinin, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 4 organizatörü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
