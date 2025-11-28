Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 13 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Antakya-Reyhanlı kara yolunda hafif ticari aracı durdurdu.
Araçtaki Suriye uyruklu 13 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle araç sürücüsünü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA