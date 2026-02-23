Hatay'ın Samandağ ilçesinde öğrenci servisinin ağaçlık alana devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 S 9252 plakalı servis minibüsü, Mızraklı Mahallesi'nde yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ve 8 öğrenci, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılıp ambulanslara taşındı.

Hatay'da öğrenci servisi devrildi, 9 kişi yaralandı!
Hatay'da öğrenci servisi devrildi, 9 kişi yaralandı!
İçeriği Görüntüle

Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA