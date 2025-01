HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde Uludağ Enerjinin katkısıyla yenilenen ve depremde ölen fizyoterapist Aşina Yaren Parlak'ın adının verildiği ana sınıfı törenle açıldı.



Uludağ Enerjinin desteğiyle yenilenen Küreci Kıranyurdu İlkokulu'ndaki ana sınıfına, eğitim materyalleri, oyuncaklar ve teknolojik araç gereçler temin edildi.



Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Hassa ilçesine gönderilen Uludağ Enerji arama kurtarma ekiplerince cansız bedenine ulaşılan 25 yaşındaki fizyoterapist Aşina Yaren Parlak'ın adının verildiği sınıf, törenle hizmete girdi.

Törene, Parlak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Bayraktar da katıldı.

Bayraktar, törende, ana sınıfının yenilenmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Eğitim yatırımların önemli olduğunu dile getiren Bayraktar, "Buraya verilen destek sadece ortamın fiziki olarak hazır olmasını değil Aşina Yaren kardeşimizin isminin de hafızalara kazınmasını sağladı. Aşina Yaren'in akrabalarının bu güzel ana şahit olması bizim için paha biçilemez." dedi.

- "Miniklerin geleceğini şekillendirmeye devam ediyoruz"

Uludağ Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Sinan Öktem de yazılı açıklamasında, Hatay'da açılan Yaşam ve Gelişim Kampüsü ile 40 bine yakın depremzedenin sosyal adaptasyonuna katkı sağladıklarını belirtti.

Bölgenin yeniden ayağa kaldırılması için önemli projeler yürüttüklerini aktaran Öktem, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın geleceği için çok özel bir projeyi hayata geçirdik. Ana sınıfının her bir köşesi, miniklerin gelişimini destekleyecek şekilde tasarlandı. Eğitim materyallerinden oyuncaklar, sınıf içi düzenlemelerden teknolojik araç gereçlere kadar her şey en ince detayına kadar düşünüldü. Aşina Yaren Parlak'ın adını taşıyan bu ana sınıfıyla Hatay'daki miniklerin geleceğini şekillendirmeye devam ediyoruz. Uludağ Enerji olarak, toplumumuzun her kesimine değer katmayı, onların hayatına dokunmayı ve omuz omuza dayanışmayı sürdüreceğiz"