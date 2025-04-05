KAHRAMANMARAŞ (AA) - TBMM tarafından Kahramanmaraş'a "İstiklal Madalyası" verilişinin 100. yıl dönümü törenle kutlandı.

Kentteki 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar aldığı için yıkılan eski Valilik binası önünde düzenlenen törende, Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Er, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Türk bayrağına İstiklal Madalyası'nı toka eden Görgel, törende yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ın İstiklal Madalyası ile onurlandırılışının 100. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Görgel, "Bundan tam bir asır önce, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Maraş halkının eşsiz fedakarlığını ve kahramanlığını tescil ederek, bu aziz şehre kırmızı şeritli İstiklal Madalyası'nı tevcih etmiştir." dedi.

Kahramanmaraş'ın 21 Ocak 1920'de başlayan ve 22 gün 22 gece süren destansı direnişle 12 Şubat 1920'de bağımsızlığını ilan ettiğini hatırlatan Görgel, kadın, erkek, genç, yaşlı demeden tüm şehir halkının bağımsızlık uğruna yekvücut olduğunu ifade etti.

Maraş halkının bu topyekun direnişinin TBMM tarafından takdir edildiğini dile getiren Görgel, "5 Nisan 1925'te şehrimize İstiklal Madalyası verilmiştir. Bu madalya, fertlere değil, tüm şehir halkına verilerek Maraşlıların birlik ve beraberlik içerisinde gösterdiği kahramanlık tescillenmiştir. Bu vesileyle, tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." diye konuştu.