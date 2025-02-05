HATAY (AA) - Hatay'da akademisyenlerin katılımıyla "6 Şubat 2023 Asrın Felaketinden Asrın Birlikteliğine: Afetlere Karşı Toplumsal Dayanıklılık Çalıştayı" düzenlendi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştayda, depremlerden etkilenen 11 ilde 6 Şubat 2023'teki enkaz alanları, arama kurtarma ve yardım çalışmaları ile toparlanma sürecine ilişkin sinevizyon gösterimi yapıldı.

Vali Mustafa Masatlı, konuşmasında, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara da şifa diledi.

Deprem sonrası kentte "dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu"nun yapıldığını belirten Masatlı, şöyle konuştu:

"Hepimiz biliyoruz ki coğrafyamız doğal afetlerin kaçınılmaz bir gerçeğiyle yüzleşmektedir. Geçmişte yaşadığımız depremler, seller, yangınlar ve diğer afetler bize her defasında tek bir gerçeği göstermiştir; hazırlıklı, bilinçli olmak ve güçlü işbirliği tesis etmek. Çünkü bunlar can kayıplarını ve yıkımları en aza indirmenin en etkili yollarıdır. Bunu da sahada bizzat görerek şahit olduk. Bunları bilimsel zemin üzerine tesis etmek ise hayatidir, elzemdir, kaçınılmazdır.



Afet yönetiminde önleyici tedbirlerden kriz anındaki koordinasyona, arama kurtarma faaliyetlerinden afet sonrası rehabilitasyona, yeniden ihya, inşa ve imara kadar her yönüyle kapsamlı değerlendirmelerde bulunmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bunun içindir ki sahadan gelen veriler, bilimsel araştırmalar ve tecrübeler ışığında afetlere karşı daha dirençli toplum oluşturmak için gerekli stratejileri belirlemek aklın ortak yoludur."

Masatlı, bu çalıştayın büyük önem arz ettiğinin altını çizerek, akademisyenlerin sunumlarıyla ortaya çıkacak bilimsel verilerin, kendilerine farklı bilgiler ve bakış açısı sunacağını dile getirdi.

- Şehirlerin afetlere karşı dirençli hale getirilmesinin önemi anlatıldı

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar ise tüm şehirleri afetlere karşı dirençli hale getirmek zorunda olduklarını söyledi.

Deprem bölgesindeki 11 ilde de bunu uyguladıklarını belirten Tatar, "Bu gerçekten çok önemli ve değerli, aynı zamanda bunun ülkemizin her bir şehrine yayılması da bizim en büyük temennimiz; bu konuda hem devletimizin hem de milletimizin gerçekten büyük iradesi var." dedi.

Tatar, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, bunun yaşanan son acı olmasını temenni etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ise çalıştayın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Afetlere karşı önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Öntürk, "Bize düşen bir şey varsa belediye olarak her zaman hazırız, ne gerekiyorsa yaparız, yapıyoruz. Bizlerin de belediye olarak imar planlarına çok dikkat etmemiz lazım. Bilim bize neyi gösteriyorsa, o yolda bir imar planıyla yürümemiz ve bunların kontrolünü de düzgün yapmamız lazım." diye konuştu.

HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren de büyük felaketin yıl dönümünde geleceğe daha güçlü adımlar atmak için bir arada olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından çalıştay, akademisyenlerin şehirlerin depreme dirençli hale getirilmesi, afet ve kriz yönetimi, bunların dünyanın farklı yerlerindeki depremlerle örneklendirilmesi ve afet sonrası süreçte yapılması gerekenlerle ilgili sunumlarıyla devam etti.