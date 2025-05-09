HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından deprem bölgesindeki öğrencilerin eğitimine destek amacıyla hayata geçirilen, "Kitap gibi şehirler" projesi kapsamında, Hatay Sosyal Bilimler Lisesi'nde oluşturulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, açılış töreninde, Hatay'ın depremden sonra yeniden ayağa kalkması için çabaladıklarını söyledi.

Şehirdeki iyileşme sürecine dikkati çeken Tüysüz, "Bugün Hatay'da dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu yürütülüyor. Deprem sonrası üçte biri kullanılamaz hale gelen okulların büyük kısmı yenilendi. Bu başarıda gönüllülerin katkısı çok büyük." dedi.

Vakfın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yunus Emre Alimoğlu da sağlıkla birlikte eğitimin de bir toplumun gelişiminde en temel araç olduğuna inandıkları için bu alanda yatırım yaptıklarını belirterek kütüphanenin hayırlı olmasını diledi.

