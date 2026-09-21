Hatay'ın Payas ilçesinde tartıştığı karısını pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.
Yenişehir Mahallesi'ndeki evde dün tartıştığı eşi Emine Çil'i (47) pompalı tüfekle öldüren Kadir Çil'in (54) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Fon Soruşturmasında Kritik Açıklama: 14 Gözaltı Daha!
İçeriği Görüntüle
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Eşi Kadir Çil tarafından pompalı tüfekle vurulan Emine Çil, sağlık ekibince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, polis ekipleri zanlıyı gözaltına almıştı.
Kaynak: AA