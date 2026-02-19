Hatay'ın Hassa ilçesinde kamyonette 11 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda durdurulan bir kamyonette narkotik köpeğiyle yapılan aramada 11 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, açtaki 4 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.