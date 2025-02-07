HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde 14 kişinin hayatını kaybettiği 17 katlı MCG Towers'ın yıkılmasına ilişkin davada, tutuksuz 13 sanığının yargılanmasına devam edildi.

İskenderun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan cezaevinde bulunan müteahhit Mehmet Coşkun G, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Tutuksuz sanıklar proje mühendisi Yıldıray Ş, şantiye Şefi Şule Ö, yapı denetim şirketi yetkilisi Sakin K, proje mimarı Meltem Y. ile tanık Cavit K'nin salonda bulunduğu duruşmaya, avukatlar ve müştekiler de katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan müteahhit Mehmet Coşkun G, önceki ifadelerini tekrarladığını belirtti.

Proje mühendisi Yıldıray Ş, hakkındaki suçlamaları reddederek, işini düzgün yaptığını savundu.

Mal sahibinin yapı kullanım izni alınmadan yerleşime müsaade ettiğini öne süren Yıldıray Ş. "Ben mal sahibi, yapı denetim ve belediyenin sorumlu olduğunu düşünüyorum. Yerleşime izin verilmeseydi, binada kalan ve depremde ölen olmayacaktı." savunmasında bulundu.

Yapı denetim şirketi yetkilisi Sakin K. de hakkındaki suçlamaları reddetti.

Tanık Cavit K. ise 2019 yılında kapıcı olarak işe başladığı binada tadilat yapıldığına şahit olmadığını belirtti.

Binaya yapı denetim izni olmadan yerleşim yapıldığını iddia eden Cavit. K, "Ben binadaki tüm dairelerin su saatlerini okuyup, muhasebeye veriyordum. Binadaki dairelerin su aboneliği yoktu. Her yağmur yağdığında bodrum katında su birikiyordu. Ben dalgıç pompayla suyu tahliye ediyordum. Bina yönetimine bildirmeme rağmen ilgilenilmedi. Her şiddetli rüzgar çıktığında bina sallanıyordu. Dairlerde oturanlar korkup aşağıya iniyordu." diye konuştu.

Müştekiler ise binanın kusurlarını anlatarak sanıkların tutuklu yargılanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 25 Haziran'a erteledi.

Öte yandan duruşma sonrası apartmanda yakınlarını kaybedenler ile avukatları, adliye önünde açıklama yaparak sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 17 katlı MCG Towers yıkılmış, 14 kişi hayatını kaybetmişti.