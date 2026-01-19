Hatay'ın İskenderun ilçesindeki kafede silahla yaralama olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun'da bulunan bir kafede meydana gelen ateşli silahla yaralama olayının şüphelilerinin yakalanması için çalışma yürüttü.

Şüphelilerin A.H.A, S.Ö. ve B.K. olduğunu belirleyen ekipler, söz konusu kişilerin Kırıkhan ilçesinde saklandığını tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda 7.65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 9.19 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 5 adet 7.65 milimetre çapında fişek, 4 adet 9.19 milimetre çapında fişek ve 5 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA