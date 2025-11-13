Hatay'ın Arsuz ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Konacık Mahallesi'nde Özcan A. ile Ekrem M. arasında, iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Özcan A, Ekrem M'yi tabancayla yaraladı.

Bu sırada kavgayı ayırmak isteyen zanlının eşi Yıldız A. da Özcan A. tarafından kazara yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri Özcan A'yı gözaltına aldı.