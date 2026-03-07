Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Kırıkhan ve İskenderun ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 113 fişek ve 379 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA