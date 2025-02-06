HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yamaç paraşütü sporcusu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılı dolayısıyla anma uçuşu gerçekleştirdi.

Yamaç paraşütçüsü İlker Özgüven, depremlerde yaşamını yitirenler için İskenderun Yamaç Paraşüt Pisti'nde etkinlik düzenledi.

Arkadaşı Şakir Özen ile tepeden atlayış gerçekleştiren Özgüven, gökyüzünden karanfil bıraktı.

Özgüven, gazetecilere, depremde birçok arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Etkinliği afetin ikinci yılı dolayısıyla gerçekleştirdiğini aktaran Özgüven, "Allah, depremin tekrarını kimseye yaşatmasın. Bizim için çok zor günlerdi. Unutmadık, unutmayacağız." dedi.