Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, Prestij Caddesi'nde tehlikeli bir yolculuk gerçekleştiren patenli gençler, hem kendi canlarını hem de trafik güvenliğini tehlikeye attı. Seyir halindeki bir otobüsün arkasına tutunarak ilerleyen iki genç, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Necip Fazıl Mahallesi Prestij Caddesi'nde meydana geldi. Patenli gençler, otobüsün arkasına tutunarak yolculuk yaparken trafikteki diğer sürücülerin de dikkatini çekti. Görüntülerde, gençlerin gençlerin otobüsün arkasında görülmemek için saklandıkları gözlemlendi.

Uzun süre bu şekilde trafikte ilerleyen gençler, akan trafiğe aldırış etmeden tehlikeli yolculuklarına devam etti. Sonunda, otobüsün durmasıyla birlikte caddede gözden kayboldular. Olay, hem gençlerin can güvenliğini hem de trafik düzenini tehlikeye atan bir durum olarak kayıtlara geçti.