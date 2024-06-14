İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'Sibergöz-45' operasyonunun ayrıntılarını paylaştı.

Operasyonlarda hesaplarında 63 milyon 500 bin lira işlem hacmi bulunan 38 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve bilişim sistemine girme suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, simkart ve taşınabilir bellek, banka ve kredi kartı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)