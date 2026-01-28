İçişleri Bakanlığı, bugün ve yarın etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı iller için “sarı” kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmeleri doğrultusunda uyarı kapsamına giren iller paylaşıldı.

Buna göre; Malatya, Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa’nın kuzeyi, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt’in güneydoğusu, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Malatya ve Elazığ’ın güney kesimleri ile Diyarbakır’ın kuzeyi ve Hakkari ile Şırnak’ın yüksek kesimlerinde ise yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği belirtildi. Ayrıca Antalya’nın doğusunda kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

29 Ocak Perşembe günü için yapılan uyarılarda ise Isparta’nın güneyi, Burdur’un güneydoğusu ve Antalya genelinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi. Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir’in batısı, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla illerinde kuvvetli sağanak; İzmir’in güneybatısı ile Aydın ve Muğla kıyılarında ise yer yer çok kuvvetli yağış öngörülüyor.

Öte yandan Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, İç Ege ve Marmara’nın güneyi, Batı Akdeniz ile Konya’nın güney ve batısı ve Karaman’ın doğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı, vatandaşları sel ve su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, fırtına, kıyılarda hortum, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba ile doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.