2021 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde dünyaya gelen Deniz Esin Bozoklar’ın, tedavi sürecinde hemşire H.D.B. tarafından darbedildiği ve bu olay sonrası bedensel ve zihinsel engelli kaldığı iddiaları kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Hakkında “kasten yaralama” suçundan dava açılan Bağrıyanık, Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanmıştı.

Hemşire Görüntü Erişiminin Engellenmesini Talep Etti

Tutuklu hemşire, avukatları aracılığıyla Kahramanmaraş 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak, olay anlarına ait görüntüler ile bu görüntülere dayalı haberler ve sosyal medya paylaşımlarına erişimin engellenmesini talep etti.

Başvuru dilekçesinde, olayın yaklaşık 5 yıl önce yaşandığı savunularak haber niteliğini yitirdiği, adının açıkça yazılması ve görüntülerinin paylaşılmasıyla kişilik haklarının ve “lekelenmeme hakkının” ihlal edildiği öne sürüldü. Ayrıca hemşirenin bu paylaşımlar nedeniyle hakaret ve tehditlere maruz kaldığı da ifade edildi.

Mahkeme Talebi Reddetti

Mahkeme, yaptığı değerlendirmede önemli bir ayrım yaptı. Hakaret ve tehdit içeren bazı sosyal medya paylaşımlarının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu gerekçesiyle bu içeriklere erişim engeli getirilmesine karar verildi. Ancak olayla ilgili görüntüler ile basında yer alan haberler için yapılan erişim engeli talebi reddedildi.

Kararda, kamuoyunun bilgi edinme hakkının, bireyin unutulma hakkına kıyasla bu olayda daha ağır bastığı vurgulandı. Böylece kamuoyunda büyük infial yaratan bebek şiddeti davasına ilişkin haber ve görüntülerin erişime açık kalmasına hükmedildi.

Hakim Kararın Gerekçesini Açıkladı

Hakim, haberlere konu olan olayın, güvenlik kamerası görüntülerince desteklendiğini belirterek ret gerekçesini şöyle açıkladı:

"Söz konusu haber içeriklerinin kaldırılması talebi yerinde görülmemiş olup, haberlere konu olan olay, savunmasız bir bebeğe yönelik şiddet eylemini içermektedir. Toplumun, kamu hizmeti veren sağlık kuruluşlarında meydana gelen ve kamu güvenliğini ilgilendiren bu tür ağır vakalar hakkında bilgi edinme hakkı, bireyin unutulma hakkından üstündür. İlgili olay güvenlik kamerası kayıtları ile desteklenmiş ve talep edenin Kahramanmaraş Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanması ile sonuçlanmış somut bir olaya dayanmaktadır.

Anayasa'nın 26’ncı ve 28’inci maddeleri uyarınca basın, kamuoyunu ilgilendiren olayları aktarma özgürlüğüne sahiptir. Talep edenin adli sürece konu olan fiilleri, kamusal alanda cereyan etmiş olup, bu bilgilerin paylaşılması kişilik haklarına saldırı değil, basın özgürlüğünün bir gereğidir. Talep edenin kişilik hakları ile toplumun bilgi alma özgürlüğü arasında yapılan denge testinde; olayın vahameti, mağdurun bebek olması ve kamu güvenliği unsurları nedeniyle toplumun bilgi alma hakkının ağır bastığı saptanmıştır. Bu nedenle haberlere konu URL içeriklerinin kaldırılması talebinin reddine karar verilmiştir."