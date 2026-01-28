Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, kentte huzur ve güven ortamını güçlendirmek amacıyla saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Yiğit, beraberindeki birim amirleri ve emniyet personeliyle birlikte Kapalı Çarşı ile Rıdvan Hoca Yeraltı Çarşısı’nda faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde esnafla birebir görüşmeler yapan İl Emniyet Müdürü Yiğit, işletme sahiplerinin talep, öneri ve sorunlarını doğrudan dinledi. Güvenlik, asayiş, trafik ve çevresel konular başta olmak üzere esnafın dile getirdiği hususlar yerinde değerlendirilerek not alındı. Çözüm odaklı bir yaklaşımla, ilgili birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanacağı ifade edildi.

Ziyaret sırasında vatandaş–kamu ilişkilerinin güçlendirilmesine büyük önem verildiğini vurgulayan Hasan Yiğit, “Sorunları masa başında değil, sahada dinlemek çözümü hızlandırır” mesajını verdi. Emniyet teşkilatının her koşulda vatandaşın yanında olduğunu belirten Yiğit, esnafın katkı ve geri bildirimlerinin şehir güvenliği açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Toplum destekli polislik anlayışıyla gerçekleştirilen bu ziyaretlerin, karşılıklı güveni artırdığı ve suçun önlenmesinde önemli rol oynadığı vurgulanırken, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, benzer saha çalışmalarının kentin farklı noktalarında kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.