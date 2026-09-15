Edinilen bilgiye göre, İbrahim Topal’a ait bir apartmanın 6. katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi saran alevler, dakikalar içinde binanın koridorlarına ve üst katlarına yoğun duman yayılmasına neden oldu. Evlerinde mahsur kalan bina sakinleri büyük bir panik yaşarken, durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Park Engeli ve Balkondan Müdahale

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ancak olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dar sokaklarda yangın mahalline ulaşımı engelleyen park halindeki araçlar yüzünden ilk başta zor anlar yaşadı. Ekiplerin hızlı hamlesiyle çekiciler çağrılarak yoldaki araçlar hızla kaldırıldı ve alevlere müdahale yolu açıldı. İtfaiye erleri, hem bina içinden hem de çevredeki binaların balkonlarından alevlere su sıkarak havadan ve karadan koordineli bir şekilde yangını kontrol altına aldı.

Biri Çocuk 18 Kişi Güvenle Tahliye Edildi

Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri, yoğun dumandan etkilenen ve evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için duman tüneline dönen apartmana girdi. Aralarında bir çocuğun da bulunduğu toplam 18 kişi, ekiplerin titiz çalışmasıyla güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen bina sakinlerine ilk müdahaleyi ambulansta ve sahada yaptı. Şans eseri büyük bir facianın önüne geçilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.